Volleyballerinen schlagen sich trotz vieler Ausfälle tapfer

Plus Wegen Corona, Verletzung oder Beruf hat Marktoffingen in München nur ein Notteam zur Verfügung. Das ist unter dem Strich chancenlos.

Die Damen I des FSV Marktoffingen haben ihr erstes Spiel seit Anfang November gegen die Zweite des Drittliga-Tabellenführers DJK München Ost deutlich mit 0:3 verloren. Dabei war es weniger ein Spiel der Damen I des FSV, sondern vielmehr eines einer Marktoffinger Auswahl gegen DJK II. Neben den vier Stammkräften Steffi Stimpfle, Lisa Müller, Milena Leberle und Melli Dauser hatte Coach Josef Wizinger wegen Corona, Verletzung oder Beruf sehr kurzfristig Antonia Leberle und Madeleine Gerth aus der Zweiten sowie Anna-Lisa Wagner und Marie Geiß aus der Dritten in den Kader berufen.