Megesheim

vor 20 Min.

Endlich bebte der Krater wieder

Die Band "Itchy" war der Top-Act beim Kraterbeben in Megesheim.

Plus Auch nach drei Jahren Pause ist das Festival in Megesheim ein Renner. Vor allem der Top-Act „Itchy“ lässt es richtig krachen.

Von Anton Kutscherauer

Auch die längere Abstinenz kann dem beliebten Festival "Der Krater bebt" in Megesheim nichts anhaben, mit ungebrochener Vorfreude zieht es Open-Air-Fans wieder nach Megesheim. Dort geht am Wochenende das 32. Open-Air-Festival der Kraterkultur über die Bühne, bei dem an drei Tagen insgesamt 21 Bands für beste Stimmung sorgen.

