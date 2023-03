Zwoi Riaser und ein Engel über die Pop-up-Wanderstatue für Gerd Müller

Plus In Megesheim fand beim Rieser Starkbieranstich ein deftiges "D'rblecken" statt. Das Trio Watschnbaam begeistert nach den "Riasern im Himmel" mit Musik-Kabarett.

Nach vier Jahren, die von Terminverschiebungen, Absagen und Improvisation geprägt waren, konnte der von der Kraterkultur Megesheim veranstaltete 18. Rieser Starkbieranstich wieder unter gewohnten Rahmenbedingungen stattfinden. Das heißt: Fastenzeit, eine voll besetzte Megesheimer Mehrzweckhalle und ausgelassene Stimmung bei den Besuchern.

Im Mittelpunkt stand wie immer das große "D'rblecken", das bereits zum dritten Mal von den "Zwoi Riasern im Himmel – mit engelsgleicher Unterstützung" vorgenommen wurde. Dabei richten die beiden Freunde Schorsch (Thomas Hertle) und Heiner (Erwin Zwickel) "von ganz oben" ihren Blick auf ihre schwäbische Heimat, wobei sie von einem weiblichen Engel (Martina Müller) unterstützt werden.