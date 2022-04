Mönchsdeggingen

12:30 Uhr

Entscheidung über Zone 30 in Mönchsdeggingen gefallen

Ist im Neubaugebiet "In der Scher" in Mönchsdeggingen Tempo 30 notwendig?

Plus Neben der Frage nach Geschwindigkeitsbegrenzungen waren auch Rufbusse, DSL, Dorfentwicklung und das jüdische Erbe Themen der letzten Gemeinderatssitzung.

Von Michael Eßmann

Mit dem Rufbussystem "MobilBusse" bietet der Landkreis Donau-Ries seinen Gemeinden die Möglichkeit, den eigenen ÖPNV auszubauen und zu stärken. Diese Möglichkeit wollen auch die Mönchsdegginger nutzen. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag von Bürgermeisterin Karin Bergdolt, sich an der Initiative zu beteiligen. Allerdings ist auch zu prüfen, ob eine Ausweitung in den Nachbarlandkreis Dillingen möglich ist, da gerade die Anbindung nach Bissingen für den Teilort Untermagerbein große Bedeutung hat. Mehr Diskussionsbedarf gab es bei der Frage, ob für das neue Baugebiet "In der Scher" am Ortseingang Richtung Ziswingen eine Zone 30 eingerichtet werden soll.

