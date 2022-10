Mönchsdeggingen

vor 19 Min.

Südrieser Wehren üben: Was tun, wenn das Kloster brennt?

Plus 152 Feuerwehrleute üben den Ernstfall: Im Szenario brennt es im Kloster in Mönchsdeggingen, eine Person wird vermisst. Was die größte Herausforderung dabei war.

Von Corinna Grimmeißen

Sirenen ertönen im Südries. Wenige Minuten später öffnen sich die roten Tore der Feuerwehr-Gerätehäuser in der Umgebung und die Feuerwehrfahrzeuge jagen mit schrillem Martinshorn und blinkendem Blaulicht aus den Dörfern. So geschehen am vergangenen Wochenende: Im Südries wurde der Ernstfall geübt. Als Einsatzort stand das Kloster Mönchsdeggingen auf dem Programm.

