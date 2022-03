In Lierheim wird eine neue Kinderkrippe gebaut

Beim offiziellen Spatenstich für die Kinderkrippe in Lierheim sagt Bürgermeister Timo Böllmann: Mit diesem Angebot sei der Bedarf an Kitaplätzen vorerst gedeckt.

Der Bau der neuen Kinderkrippe im Möttinger Ortsteil Appetshofen-Lierheim hat begonnen. Kürzlich fand der symbolische Spatenstich statt. In seiner Rede betonte Bürgermeister Timo Böllmann laut einer Pressemitteilung, dass die Gemeinde mit dem Neubau für die Zukunft gut gerüstet sei.

Böllmann konnte einige Gäste begrüßen: CSU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, den Stellvertreter des Landrats und Möttingens Altbürgermeister Erwin Seiler, Pfarrer Reinhard Caesperlein, Mitglieder des Gemeinderates, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung sowie des Kindergartens, Anton Gerstmeier und Daniel Rühl (beide Architekturbüro Gerstmeier), Dieter Artl (Firma Arlt, Nördlingen) sowie die Elternbeiratsvorsitzenden.

Zwölf Krippenkinder können in dem Neubau in Lierheim betreut werden

In dem eingeschossigen Neubau können ab September 2023 zwölf Krippenkinder betreut werden. Das Gebäude entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Kindergarten. Mit diesem zusätzlichen Angebot sei der Bedarf an Kitaplätzen in der Gesamtgemeinde Möttingen vorerst gedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gesamtkosten des Neubaus belaufen sich voraussichtlich auf circa 1,5 Millionen Euro. Bürgermeister Böllmann lobte CSU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler für dessen Einsatz: Möttingen konnte mit dem Neubau der Kinderkrippe beim Förderprogramm des Freistaates Bayern berücksichtigt werden. Der Freistaat Bayern unterstützt diesen Neubau mit 263.000 Euro. Zusätzlich erhält die Gemeinde für den Neubau eine FAG-Förderung in Höhe von 383.000 Euro sowie einen KfW-Zuschuss. (AZ)