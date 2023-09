Baggerfahrer beschädigt Gasleitung in Munningen

Bei Arbeiten in Munningen wird eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Feuerwehren werden alarmiert.

Mehrere Feuerwehren sind am Mittwoch gegen 10.50 Uhr in die Munninger Hauptstraße beordert worden, da ein Baggerfahrer bei Grabarbeiten eine Gasleitung beschädigte, berichtet die Polizei. Jene Leitung sei nicht in seinem Bauplan verzeichnet gewesen. Die Gasleitung konnte den Angaben nach relativ schnell abgestellt werden, für die Beteiligten sowie die Anwohner habe keine Gesundheitsgefahr bestanden. (AZ)