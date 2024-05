Feuerwehr feiert: Großer Festumzug am Sonntag

Am Wochenende steigt im Nördlinger Stadtteil eine Party mit Isi Glück. Am Samstag gibt es ein Kinderprogramm.

60 Wehren und Vereine bilden den Festzug zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr in Nähermemmingen. Er ist der Höhepunkt des Festprogramms. Der Umzug startet am Sonntag, 5. Mai, um 13.30 Uhr am Festplatz, zieht die Dorfstraße entlang an der Kirche vorbei zum Reisbergweg und kommt über den Hohlweg zurück zur Hauptbühne. Der Zug endet beim Festzelt mit dem Fahneneinmarsch.

Es gibt viel zu sehen für die Gäste an den Straßen in Nähermemmingen: Den Zug bilden etwa 1000 Personen in Uniform und Festgewand und mehr als 15 Wagen. Sie zeigen unter anderem historisches Löschgerät, beispielsweise eine alte Spritze. Zu hören gibt es natürlich auch etwas: Fünf Festkapellen werden den Zug begleiten und für Takt und Rhythmus sorgen.

Isi Glück kommt nach Nähermemmingen

Der Sonntag startet ab 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, Grußworten und Festansprachen. Ab 11 Uhr ist Gelegenheit sich zu stärken. Die Aufstellung zum Umzug erfolgt ab 13 Uhr vom Festplatz aus Richtung Holheim. Die Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher liegen hinter dem Festplatz und sind ausgeschildert.

Bereits am Samstag, 4. Mai, beginnt das Fest um 14 Uhr mit Kinderprogramm, es gibt Kaffee und Kuchen und Grillspezialitäten. Um 15 Uhr tritt das Voltigierzentrum Nördlingen auf. Eine Schauübung der Wehren aus Baldingen, Nördlingen und Nähermemmingen beginnt um 16 Uhr, ab 17 Uhr spielt die Marching Band Bude Baldingen. Die Hot as fire-Party steigt ab 21 Uhr mit Isi Glück, DJ Haggis und DJ Markus van der Bunk. Am Sonntag spielt Horschd ab 17 Uhr im Festzelt.

