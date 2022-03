Neresheim

12:00 Uhr

Neresheimer Bäder wegen Personalproblemen geschlossen

Plus Das Hallenbad muss ab dem 21. März schließen, das Freibad in Kösingen öffnet voraussichtlich erst Ende Juni. Wie die Stadt das Personalproblem lösen will.

Von Viktor Turad

Das Hallenbad in Neresheim muss am 21. März, schließen, das Freibad in Kösingen kann erst mit Verspätung in die Saison starten. Der Grund: Der bisherige Bäderbetriebsleiter Carsten Pferner verlässt Neresheim schon in den nächsten Tagen, um in seiner Heimatstadt Gotha eine neue Stelle anzutreten. Seine jetzige ist zwar ausgeschrieben, aber noch nicht besetzt. Somit muss der Bäderbetrieb pausieren. Das Freibad Kösingen öffnet voraussichtlich Ende Juni, das Hallenbad im Herbst.

