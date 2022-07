Schüler der Fritz-Hopf-Technikerschule nehmen Auszeichnungen entgegen

44 Fachkräfte sind an der Technikerschule verabschiedet worden. 37 junge Leute erwarben durch eine freiwillige Ergänzungsprüfung zusätzlich die Fachhochschulreife.

Nach einem Musikstück der Reimlinger Musikanten, welche die Abschlussfeier musikalisch umrahmten, begrüßte der Schulleiter der Fritz-Hopf-Technikerschule Nördlingen, Wolfgang Breu, die Ehrengäste und alle Anwesenden, besonders aber die Absolventin und die Absolventen. Eine Schülerin und 22 Schüler der Fachrichtung Elektrotechnik, 14 Schüler der Fachrichtung Mechatronik sowie sieben Schüler der Fachrichtung Fahrzeugtechnik und Elektromobilität unterzogen sich erfolgreich der Abschlussprüfung. Sie dürfen nun den Titel „Staatlich geprüfter Techniker“ bzw. „Bachelor Professional in Technik“ führen. Die Schülerin und weitere 36 Schüler erwarben durch eine freiwillige Ergänzungsprüfung zusätzlich die Fachhochschulreife. Schulleiter Breu beglückwünschte alle.

In seinem Grußwort gratulierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler der Absolventin und den Absolventen zu ihrem großartigen Erfolg. Er wies auf die hohe Qualifikation durch die Technikerschule hin und betonte die Bedeutung dieser Fachkräfte. Auch der stellvertretende Landrat Erwin Seiler beglückwünschte alle zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Er lobte sie, weil sie nach einer Ausbildung und nach beruflicher Praxis die zweijährige Technikerschule absolvierten.

Abschlusszeugnisse und die Zeugnisse der Fachhochschulreife überreicht

Im Anschluss überreichten Martin Forster und Wolfgang Breu die Techniker-Urkunden, die Abschlusszeugnisse und die Zeugnisse der Fachhochschulreife. Die besten Prüflinge jeder Fachrichtung wurden mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet (siehe Bild).

Tobias Schiffelholz ist seit 2008 bei der Firma Kutzschbach beschäftigt und wurde kürzlich zum Prokuristen befördert. Im Vortrag des ehemaligen Schülers ging es um die Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Corona-Pandemie, z. B. die Zunahme von Video-Konferenzen und Home-Office. Er zeigte vor allem, welches Entwicklungspotenzial in einem Absolventen der Technikerschule steckt.

Der Schülersprecher Tobias Hofgärtner ließ in seiner Rede die Technikerschule aus der Sicht der Schüler Revue passieren. Natürlich erinnerte er an die nicht ganz einfache 20-wöchige Phase des Distanzunterrichts. Er ließ aber auch unterhaltsame Anekdoten in seinen Vortrag einfließen.

Der Vorstand des Förderkreises der Technikerschule, Prof. Dr. Markus Glück, zeichnete Thomas Kißlinger, Christian Schmutterer (beide Elektrotechnik) und Joshua Umlauf (Mechatronik) für ihre herausragenden Projektarbeiten im Bereich Industrie 4.0 bzw. Robotertechnik aus. (AZ)