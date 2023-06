Nördlingen

vor 32 Min.

Aus der Werkstatt in die Weinstube: Ein Nördlinger führt das Leopold's weiter

Plus Charly Fernandez übernimmt das Leopold's und ins Hollywood kehrt wieder Glamour ein: Neues aus der Gastro-Szene in Nördlingen.

Von Verena Mörzl

Irgendwie hat es so kommen müssen. Immerhin liebäugelte Charly Fernandez nicht erst seit Kurzem mit einer Weinbar. Plötzlich griff ein Rädchen in das nächste, jetzt ist es bald soweit: Das Nördlinger Leopold's macht im Juli unter neuer Führung auf. Und ein paar Straßen weiter in der Altstadt kommt ein bisschen Glamour zurück. Das Hollywood hat eine neue Pächterin, und die bringt umfangreiche Ideen mit.

Doch zunächst in die Löpsinger Straße. Dort erfüllt sich Charly Fernandez einen Traum, wie er an einem Tisch in der künftigen Weinbar Ende Mai schildert. Die Idee spukte immer mal wieder in seinem Kopf herum. "Doch parallel zur Werkstatt ging das nicht", erzählt er. Im Gewerbegebiet An der Lach führte er Jahrzehnte lang eine Autolackiererei mit Unfallinstandsetzung. 2022 ergab sich dann der Verkauf. Nachdem seine beiden Kinder mit dem neuen Geschäftsführer aus Schongau einverstanden waren, übergab Fernandez seine Firma.

