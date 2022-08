Banken beobachten einen Nachfrage-Rückgang bei Immobilien im Ries

Plus Im Ries platzen immer mehr Träume für die eigenen vier Wände. Doch nicht überall steigen die Preise rasant. Experten schildern, wo Entwicklungen rückläufig sind.

Der Wunsch nach Wohneigentum sei ungebrochen, sagen Immobilien- und Bau-Experten aus der Region übereinstimmend. Doch steigende Zinsen lassen die Pläne für so manches Traumhaus platzen. Kürzlich sorgte eine Umfrage der LBS für Aufhorchen. Darin hieß es, dass mancherorts die Immobilienpreise stagnieren, ja gar zurückgehen. Was sagen Banken und Makler für die Ries-Region?