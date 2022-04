Bauarbeiten am Hohlen Schänzle in Nördlingen beginnen

Worauf Spaziergänger und Anwohner in den nächsten Tagen achten müssen.

Die Bauarbeiten an der Straße Am Hohlen Schänzle in Nördlingen beginnen am kommenden Montag, 2. Mai. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. Zunächst werde die Straße abgefräst, danach starten die Kanal- und Wasserleitungsarbeiten. Neben den Stromleitungen werden auch Leerrohre für Glasfaser mit verlegt, die Überspannungsleitungen werden abgebaut.

Die Stadt teilt mit, dass die Bäume geschützt werden sollen: Wurzelbrücken werden eingebaut, Fachleute haben während der Baumaßnahme ein Auge auf sie.

Für die Anwohner des Hohlen Schänzles kommt es zu Beeinträchtigungen: Die Müllabfuhr kann die Straße nicht mehr befahren. Deshalb wurden Müllsammelplätze im Bereich Maler–Beyschlag Weg und im Bereich Ochsenzwinger eingerichtet. Die Anwohner werden gebeten, ihre Müllsammelbehälter dorthin zu bringen. Dringende Lieferungen sollten mit dem Polier vor Ort abgestimmt werden.

Die Baumaßnahme soll laut der Pressemitteilung das ganze restliche Jahr über laufen. Die Stadt bittet um Verständnis. (AZ)