Das ist im Reimlinger Kulturstadl geboten

Das Nördlinger Kulturforum hat ein vielfältiges Programm organisiert. Los geht es bereits am 25. September.

Ganz optimistisch blickt das Team des Nördlinger Kulturforums in die Zukunft und präsentiert für den Herbst/ Winter 2022 wieder ein handverlesenes Veranstaltungsprogramm. Im Kulturstadl in Reimlingen erwartet den Konzertbesucher wie gewohnt hohe Qualität und eine bunte Vielfalt, vom himmlischen Harfenklang, ligurischen und schottischen Folk-Rhythmen bis hin zur lateinamerikanischen Weihnacht. Und hoffentlich klappt es dieses Mal auch mit dem Saxofonquartett Sax Ventura nach zwei Corona-Absagen. Die Aufführungen unterliegen den jeweils aktuellen Pandemie-Regeln, was zu entsprechenden Einschränkungen führen kann.

Den Anfang macht die Harfenistin Silke Aichhorn am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr im Kulturstadl mit ihrem Musikkabarett „Lebenslänglich Frohlocken“. Silke Aichhorn präsentiert auf unnachahmliche Weise ihren Alltag, und der ist mehr als skurril.

Am Samstag, 1. Oktober, erklingen um 20 Uhr im Kulturstadl romantische Pianoklänge. Die renommierte Pianistin Tjasa Sulc-Dejanovic, Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in ihrer Heimat Slowenien wie auch im Ausland, präsentiert an diesem Abend Klaviermusik von Schumann, Chopin und anderen und entführt ihre Zuhörer in die zauberhafte Welt der romantischen Klaviermusik.

Die österreichische Ausnahmeband Marina & The Kats kommen als „kleinste und charmanteste Big Band“ der Welt am Sonntag, 16. Oktober, um 19 Uhr in den Kulturstadl. Die Vier überzeugen durch Authentizität und versprühen Energie, Feuer und pure Spielfreude. Sie lieben den Swing, machen aber ihr ganz eigenes Ding.

Weltmusik im einzigartigen Liguriani-Sound steht am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, auf dem Programm. Die fünf Musiker von „I Liguriani“ bieten mit swing manouche, bal musette, von orientalischen Weisen zu den Werken italienischer Liedermacher einen Abend, der an Vielfalt kaum zu überbieten ist.

„Sax Ventura“ kommt mit frischem Wind am Samstag, 12. November, um 20 Uhr in den Stadl. Klassische Saxofonmusik mit einer Prise coolem Jazz, feurigem Tango und ein wenig Minimal Music sind das Markenzeichen des Saxofonquartetts um den ehemaligen Knabenkapelle-Musikanten Felix Schulze.

Scottish Folk mit dem „Iona Fyve Trio“ am Samstag, 19. November 2022, um 20 Uhr ist die vorletzte Veranstaltung im Stadl für dieses Jahr. Mit ihrer starken, außergewöhnlich intensiven Stimme transportiert Iona Fyve zusammen mit ihrer Band im Kulturstadl eine aufregende Mischung traditioneller und moderner schottischer Folksongs ins Hier und Jetzt.

Weihnachten im jazzigen Latingroove mit Veronica Gonzales & Band beenden am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr das Konzertjahr 2022 im Kulturstadl. Im Gegensatz zur europäischen Weihnachtsmusik feiern lateinamerikanische Weihnachtsklänge die Geburt Jesu wie ein Feuerwerk. Veronica Gonzales nimmt zusammen mit ihrer Band die Konzertbesucher auf eine Reise durch Lateinamerika von der Karibik bis nach Feuerland.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen.