Der Welschisner ist ein typischer Winterapfel

Plus Die Apfelsorte "Welschisner" ist bereits um 1600 entstanden. Wo, ist allerdings unklar. Im Landkreis Donau-Ries gibt es sie unter anderem in Heroldingen.

Jemand muss schon sehr alte Apfelbäume in seinem Garten haben, um darin einen Welschisner ausfindig machen zu können. Tatsächlich kann mitten in Huisheim ein Baum dieser Sorte festgestellt werden. Im Nachbarort Heroldingen ist das Vorkommen dieser noch häufig vorzufindenden Winterapfelbäume ungewöhnlich hoch.