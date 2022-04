Umfrage zum Weltkinderbuchtag: Was haben Sie früher gelesen?

Anlässlich des Weltkinderbuchtags am 2. April haben wir in Nördlingen Menschen gefragt, was sie als Kinder am liebsten gelesen haben.

Am Sonntag, 2. April, ist Weltkinderbuchtag. Wer hat es früher nicht geliebt, etwas vorgelesen zu bekommen? Vorlesen ist sehr wichtig für Kinder und birgt viele schöne Erinnerungen . Aber welches war denn Ihr Lieblingsbuch als Kind? Und wieso mochten Sie es so gerne? Wir haben einige Passanten in der Nördlinger Innenstadt zu ihren Erinnerungen an die schönsten Kinderbüchern befragt.

Hartmut Bantrichs, 66, Nördlingen: „Ich hatte Wilhelm Busch sehr gerne, Max und Moritz und all diese Geschichten. Das haben mir früher meine Großeltern vorgelesen, deshalb mochte ich es so gerne. Außerdem mochte ich 1000 und eine Nacht, auch ein Märchenbuch mit orientalischen Erzählungen. Durchaus ein sehr schönes Buch, denn Märchen sind einfach was Schönes.“

Hartmut Bantrichs, 66, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

Sonja Gernhäuser-Weng, 57, Deiningen: „Früher habe ich immer sehr gerne die Hanni & Nanni-Bände der Autorin Enid Blyton gelesen. Das waren doch so schöne Freundschaftsgeschichten mit den Zwillingsschwestern. Das Thema Freundschaft in Kinderbüchern ist immer nett und hat mir damals sehr gut gefallen. Deshalb mochte ich auch diese Internatsreihe als Kind so gerne.“

Sonja Gernhäuser-Weng, 57, Deiningen Foto: Alicia Geiger

Maximilian Zischka, 29, Nördlingen: „Mein liebstes Kinderbuch ist denke ich von Walter Moers ,Die Stadt der träumenden Bücher’. Es ist ein wirklich phänomenales Buch. Ein Fantasyroman, in dem es darum geht, dass die Bücher leben. Außerdem ist der Autor auch ein sehr guter Illustrator, was das Buch noch einmal verschönert. Das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen.“

Maximilian Zischka, 29, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

Luis und Jona Geiger, 11 und 7, Nördlingen: „Ein sehr gutes Buch ist ,Teufelskicker’ von Frauke Nahrgang. Darin geht es um Fußball, deshalb gefällt es uns so gut. Außerdem ist ,Gute Nacht kleiner Bagger’ ein tolles Buch. Das wurde uns früher, als wir noch kleiner waren, immer von Mama vorgelesen, was damals doch sehr schön gewesen ist.“