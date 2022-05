Einmal betend um die Stadt herum

Am Montag kam Weihbischof Florian Wörner nach Nördlingen, um mit Gläubigen um die Stadtmauer zu gehen und zu beten.

Ein etwas außergewöhnliches Gebet hat an diesem Montag in Nördlingen stattgefunden. Anlässlich der 600-Jahr-Feier von St.-Salvator gab es einen Stadtumgang, bei dem gebetet wurde. "Das war etwas sehr Schönes, wenn man im Gebet um die Stadt herumgeht", sagt Stadtpfarrer Benjamin Beck: "Das gibt einem die Erfahrung von Geborgenheit." Es sei sehr schön gewesen, dass Weihbischof Florian Wörner dabei war, er habe die aktuellen Sorgen angesprochen und auch die anschließende Bittmesse in St. Salvator sei sehr feierlich gewesen.

Sehr freut sich Beck, dass auch die Knabenkappelle dem Umgang begleitet und die verschiedenen Choräle gespielt hat. An jedem Stadttor sei ein Segensgebet gesprochen worden, so habe man beispielsweise am Löpsinger Tor für den Frieden gebetet – hier sei die Stadt ja früher einmal bedroht gewesen. Selbst der Regen konnte die Betenden nicht aufhalten, ab dem zweiten Tor ging es dann auf den Wehrgang hinauf. (jltr)