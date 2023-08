Feuerwehr muss zu Einsatz über eigenem Gerätehaus

Wenn es über der Feuerwehr brennt – die Nördlinger Wehr hatte am Donnerstag einen Einsatz im Spitalhof.

Kommandant Marco Kurz sagt: "Für uns war der Anfahrtsweg sehr kurz." Tatsächlich könnte er kaum kürzer sein, denn am Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Nördlinger Spitalhof. Über dem Feuerwehrgerätehaus befinden sich Wohnungen. Dort hatte nach Angaben von Kurz ein Bewohner sein Essen auf dem Herd vergessen, das dann anfing zu rauchen.

Das roch eine Bewohnerin. Die lief aber nicht nach unten, um bei der Wehr direkt Bescheid zu sagen, sondern rief ganz normal bei der 112 an. Die Leitstelle informierte dann die Nördlinger Feuerwehr, die das Fahrzeug rausfuhr und vorgegangen sei, wie man es immer mache, sagt Kurz. 25 Personen waren im Einsatz. Ist die Wehr besonders schnell, wenn das eigene Gerätehaus gefährdet ist? "Wir schauen immer, dass der Schaden so gering wie möglich ist", meint Kurz. Personen seien nicht gefährdet worden und Sachschaden sei bei dem Vorfall auch nicht entstanden. Glück im Unglück also, dass die Feuerwehr so schnell vor Ort war.

Kurz kann sich nicht erinnern, dass es zuletzt einmal einen solchen Fall in Nördlingen gab – nicht im Ries, aber ganz grundsätzlich komme es aber immer mal wieder vor, dass es in einem Feuerwehrhaus brennt. Denn manchmal entstehe ein Brand durch einen technischen Defekt an einem der Fahrzeuge. (jltr)