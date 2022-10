Feuerwehr probt den Ernstfall: Die Nördlinger Kirche St. Salvator brennt

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen hat bei ihrer Abschlussübung 2022 geprobt, was zu tun ist, sollte Sankt Salvator Feuer fangen. Zehn Feuerwehrautos sind im Einsatz

Die Kirche Sankt Salvator in der Altstadt brennt: Das war das Szenario bei der Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen am Samstag. Sollte das Gotteshaus tatsächlich einmal Feuer fangen, würde die Nördlinger Feuerwehr Hilfe bekommen und müsste den Einsatz nicht alleine bewältigen. Doch bei der Übung stemmten die rund 80 Feuerwehrleute den Einsatz mit zehn Fahrzeugen alleine.

Die Feuerwehrfahrzeuge fuhren Punkt 16 Uhr von der Feuerwache in der Spitalmühle mit Blaulicht los. Die Bürger wurden extra darum gebeten, ihre Autos nicht umzuparken. Ziel war es, zu erkennen, ob die Feuerwehrautos auch zum Einsatzort durchkommen. Es wäre nicht die erste Übung, bei der festgestellt würde, dass die Straßen zu eng beparkt wären, sagte Andreas Tegeler, der den Einsatz für die Besucher moderierte. Auch Oberbürgermeister David Wittner bat darum, dass sich die Bürger, vor allem in engeren Quartieren der Stadt wie beispielsweise dem Gerberviertel, an die Parkdisziplin halten, sodass Einsätze ungestört möglich sein können.

21 Bilder Die Kirche brennt: Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen Foto: Dieter Mack (20), Heidi Kälnner (1)

16 Minuten, nachdem die Fahrzeuge losgefahren waren, lief durch alle Schläuche Wasser. Von mehreren Positionen um die Kirche und das Pfarrhaus wurde „gelöscht“. Nachdem die Übung beendet war, richtete Marco Kurz, Stadtbrandinspektor der Stadt Nördlingen, noch ein paar Worte an die Zuschauer sowie die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Er sagte, dass dies die erste Jahresabschlussübung seit zwei Jahren gewesen war und generell wieder einigermaßen die Normalität zurückgekehrt sei. Danach dankte er allen Feuerwehrmännern und -frauen, die an der Übung teilgenommen hatten.

Beeindruckende Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Oberbürgermeister Wittner sagte, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sei beeindruckend und beruhigend. Seitens der Stadt sicherte er der Freiwillige Feuerwehr Unterstützung zu. Er lobte das Ehrenamt, das die Feuerwehr ausmache, und hob auch die Jugendwehr und die steigende Frauenquote heraus. Abschließend bedankte sich Kurz beim Stadtrat und bei Stadtpfarrer Benjamin Beck, der die Kirche als Übungsort freigegeben hatte.

Als der offizielle Teil vorüber war, bekamen die Kleinen noch eine süße Überraschung aus der Drehleiter zugeworfen. Anschließend waren alle Anwesenden eingeladen, sich die Fahrzeuge und einzelnen Positionen der Übung rund um die Kirche herum anzusehen und auch erklären zu lassen.

