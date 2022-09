Nördlingen

12:15 Uhr

Gericht stellt Fahrerflucht-Verfahren gegen ehemaligen Politiker ein

Plus Ein früherer Politiker vergisst, die Polizei nach einem Parkrempler einzuschalten. Gegen den Strafbefehl, vor allem aber den Entzug der Fahrerlaubnis, geht er vor.

Es gibt Fahrerflucht-Delikte, die laufen immer nach Schema F ab. Der Verursacher haut ab, ohne sich um Schäden oder vielleicht sogar Verletzte zu kümmern. Gibt es Zeugen oder Videos, so kommt der Fall vor Gericht. Geständig oder nicht – bei ausreichender Beweislage wird der Täter verurteilt. Die Fahrerlaubnis wird entzogen. Im jüngsten Fall am Nördlinger Amtsgericht aber ist alles etwas ungewöhnlich. Weshalb der Politiker aus Nordschwaben um seinen Führerschein kämpft und Einspruch gegen den Strafbefehl in Höhe von 2800 Euro einlegt, hat einen tragischen Hintergrund.

