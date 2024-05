Nördlingen

Grandioses Konzert zum Start des Eisenbahnjubiläums

Plus Die Boogie Woogie Brothers Thorsten und Axel Zwingenberger begeisterten im Nördlinger Lokschuppen mit ihrer Musik. Sie spielten auch Eigenkompositionen.

Von Michael Eßmann

Das war schon eine ganz große Nummer, mit der die Brüder Zwingenberger das Doppeljubiläum des Bayerischen Eisenbahnmuseums in Nördlingen eröffneten. Stilvoll mit der Nummer 6601, einer tonnenschweren Dampflok, Baujahr 1912, fuhren die beiden, pünktlich auf die Minute, im Lokschuppen ein.

Nach kurzem Umstieg nahm der Abend mit der ersten Bluesnummer ordentlich Fahrt auf und reiste mit einem der bekanntesten Boogies direkt nach Florida an den Swannee River. Mit „Little Eva‘s Dance“, einer Liebeserklärung an die Tochter des Schlagzeugers Torsten Zwingenberger, ging die Reise mit dem „Jump and Jive Boogie“ in immer höherem Tempo weiter, beides Eigenkompositionen von Axel Zwingenberger, dem Pianisten. Ein furioser Start der beiden Eisenbahnenthusiasten, die den „Honky Tonk Train Blues“ anschlossen und dann zu einem der Höhepunkte des Abends überleiteten.

