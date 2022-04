Marcus Sienz führt jetzt die Stadtteilliste Nördlingen

Fraktionsvorsitzender Thomas Mittring stellt sein Amt als Vorsitzender der Wählergemeinschaft zur Verfügung. Was sich außerdem für die Mitglieder ändert.

Marcus Sienz ist neuer Vorsitzender der Stadtteilliste. Er wurde bei der Mitgliederversammlung in Kleinerdlingen gewählt und löste den bisherigen Vorsitzenden Thomas Mittring ab. Der blickte zunächst auf die Kommunalwahl 2020 zurück.

Man habe zehn sehr gut besuchte Wahlversammlungen in den Ortsteilen abgehalten, sagte Mittring laut Pressemitteilung. Durch die Oberbürgermeisterwahl sei das Interesse groß gewesen, aber leider habe man keinen eigenen Kandidaten aufstellen können. "Das hat uns vielleicht einen Sitz gekostet", urteilte Mittring. Ein Platz mehr im Nördlinger Stadtrat war das Ziel, das nicht erreicht wurde. Die Wählergemeinschaft blieb jedoch zweitstärkste Kraft.

In Bezug auf aktuelle Themen hob Mittring die Erschließung von Baugebieten hervor. Es sei wichtig, dass bei der Vergabe von Plätzen ortsansässige Bauwerber bevorzugt an die Reihe kommen, wie es beim Gebiet "Südlich der Hochstraße" in Nähermemmingen der Fall gewesen sei. Weitere Baugebiete werden in Kleinerdlingen, Schmähingen und Löpsingen umgesetzt.

Fortschritte beim Bau von Radwegen: Maihingen-Dürrenzimmern kommt

Beim Straßenausbau, einem weiteren Kernanliegen der Stadtteilliste, sei es nach Wegfall der Anliegerbeiträge schwieriger geworden, die Verwaltung von der Notwendigkeit von Maßnahmen zu überzeugen. Dennoch habe man die Sanierung des Memminger Wegs in Baldingen und der Ortsverbindungsstraße Wallerstein-Löpsingen erreicht. Auch beim Bau von Radwegen berichtete Mittring von Fortschritten, zum Beispiel komme der Radweg Maihingen-Dürrenzimmern noch dieses Jahr. Das könne jedoch nur der erste Schritt sein, die Stadtteilliste sei für den Ausbau der Verbindung über Pfäfflingen, Deiningen und Grosselfingen bis zur B25 und nach Balgheim. Auch am Ortseingang in Holheim tue der Radweg-Lückenschluss gut, und in Herkheim werde in den nächsten Jahren ein Vorschlag der Stadtteilliste bezüglich des Kirchenwegs nach Nördlingen aufgegriffen, so Mittring.

Hinsichtlich der Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für alle Stadtteile sei man fast am Ziel. Fünf neue Fahrzeuge seien schon da, vier weitere kommen in 2022 und 2023. Die geplante Sanierung der Kita Grosselfingen sei außerdem wichtig für deren Erhalt, für die Kita in Baldingen suche man derzeit nach einer Lösung, wie man diese erweitern könne.

Stadtteilliste Nördlingen: Einstimmiges Votum für Marcus Sienz

Bei den Neuwahlen gab Mittring bekannt, nicht mehr für den Posten des Ersten Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen. Private Gründe und eine berufliche Veränderung ließen ihm nicht mehr die nötige Zeit, so der Baldinger. Der von ihm vorgeschlagene Nachfolger wurde einstimmig gewählt: Marcus Sienz. Der restliche Vorstand wurde bestätigt: Zweite Vorsitzende bleibt Gudrun Gebert-Löfflad, Kassenwart Günther Wiedemann, Schriftführer Markus Hager. Beisitzer sind Werner Deixler, Sandra Haimböck, Jürgen Sieber, Michael Stiller, Rudolf Weber und neu Mittring.

Marcus Sienz bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und seinem Vorgänger für seinen Einsatz. Mittring war seit November 2013 Vorsitzender der Stadtteilliste. Zum Ende wurde beschlossen, einen Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro pro Jahr einzuführen. Der vergangene Wahlkampf habe mit Kosten im fünfstelligen Bereich gezeigt, dass die bisherige finanzielle Ausstattung der Stadtteilliste aus Spenden und Sitzungsgeldern in Zukunft nicht ausreiche, so die Pressemitteilung. (AZ)