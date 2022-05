Nördlingen

vor 35 Min.

Michaela May erzählt in Nördlingen von ihrer schweren Familiengeschichte

Schauspielerin Michaela May zusammen mit Moderator Peter Urban beim Salongespräch in Meyers Keller.

Plus Mit zehn Jahren stand Michaela May zum ersten Mal auf der Bühne. Beim Besuch in Meyers Keller erzählt die Schauspielerin von ihrem Lebensweg, der nicht immer einfach war.

Dass eine so renommierte und erfahrene Bühnenkünstlerin vor einer für sie überschaubaren Veranstaltung wie den Salongesprächen auf Meyers Keller nervös sein könnte, wollten die Veranstalter um Jockl Kaiser und Moderator Peter Urban kaum glauben. Doch die Aufgeregtheit bezog sich nicht auf das Event in Nördlingen, sondern Michaela May war angespannt, weil just am selben Tag die jüngere May-Tochter ihr das vierte Enkelkind „geschenkt“ hat. Nach den dann positiven Nachrichten aus der Klinik gab sich die Schauspielerin vor dem Publikum, wie man sie kennt und erwarten durfte: locker, offen, zugewandt, aber auch mitteilsam.

