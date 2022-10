Mitreißendes Hase-und-Igel-Spiel zwischen den Oktaven in Nördlingen

Plus Musikclowns "Gogol & Mäx" zeigen zu ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum eine grandiose Show im Klösterle.

Es war einmal mehr ein Genuss für Auge und Ohr. Zum wiederholten Mal traten die beiden Musikclowns "Gogol & Mäx" im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen im Klösterle auf und präsentierten zum 30-jährigen Bühnenjubiläum ihr „Teatro Musicomico“. Und wieder herrschte Begeisterung beim Publikum für eine mitreißende Show voll grandioser Clownerie, Musik und Akrobatik.