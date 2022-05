Nördlingen

18:00 Uhr

Nachbarschaftsstreit: Rentner wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt

Plus Ein Mann wollte seinen Nachbarn im Nordries mit einer Holzlatte verscheuchen. Dabei verletzte er ihn leicht - jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Von Nico Lutz

Es war nicht das erste Mal, dass ein 73-Jähriger aus einer Nordries-Gemeinde mit seinem Nachbarn aneinandergeraten ist: Bereits kurze Zeit nach seinem Einzug soll ihm der erste Streich gespielt worden sein, ein Verfahren wegen anderer Vorfälle in der Vergangenheit wurde eingestellt. Nun wird dem Rentner vor dem Schöffengericht in Nördlingen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Was war passiert?

