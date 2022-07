Nördlingen

vor 32 Min.

Nördlinger Mittelschüler machen den Abflug

Plus Sowohl die Neunt- als auch die Zehntklässler werden in Nördlingen verabschiedet. Was Oberbürgermeister Wittner hofft.

"Wir machen jetzt den Abflug": Unter diesem Motto stand die diesjährige Entlassfeier der Mittelschule Nördlingen. Nach musikalischer Eröffnung durch die Schulband, unter der Leitung von Sarah Bischof und Theresa Wizinger, begrüßte Rektorin Marga Riedelsheimer Oberbürgermeister David Wittner, den Vorsitzenden des Fördervereins der Mittelschule Sven Gaudernack und bei der Verabschiedung der M10-Schüler den Schulamtsdirektor Michael Stocker, sowie die Eltern, Klassenleitungen und Absolventinnen und Absolventen der Klassen 9a, 9b, 9c, 10aM und 10bM.

