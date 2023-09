Nördlingen

So erinnert die „Elvis Presley-Show“ an den legendären Musiker

Plus Dem Publikum in Nördlingen werden Haartolle, Hüftschwung und Rock ‘n‘ Roll präsentiert. Das feiert derart, dass es manchen Musiker nicht auf der Bühne hält.

Von Anton Kutscherauer

Er war in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Ikone einer ganzen Generation, galt als der „King of Rock ’n‘ Roll“ und hat mehr Tonträger verkauft als Superstars wie die Beatles, Michael Jackson oder Madonna: Elvis Aaron Presley, kurz Elvis. In einer unterhaltsamen Show wurde im Nördlinger Stadtsaal Klösterle an den im Jahr 1977 im Alter von nur 42 Jahren verstorbenen Sänger und Schauspieler erinnert.

Der Abend ist im Stil der seinerzeit gängigen Road-Shows gestaltet, das heißt ein Showmaster (Jacky Cleever) führt durchs Programm und kommentiert die verschiedenen Songs und Künstler. Der musikalische Schwerpunkt liegt dabei auf den Stilrichtungen Country, Rockabilly, Rhythm and Blues und natürlich Rock ’n‘ Roll. Mit „Welcome to the party“ wird das Publikum schwungvoll begrüßt, ehe sich „The Finest Voices“ vorstellen. Die drei jungen Sänger machen ihrem Namen alle Ehre, präsentieren Nummern wie „Love me to pieces“ oder „Tweedle dee“ und unterstützen die anderen Interpreten als Background-Stimmen.

