Stadtarchiv: Briefe aus dem Mittelalter werden digitalisiert

Das Nördlinger Stadtarchiv hat einen Bundeszuschuss bekommen. Wie die alten Briefe jetzt aufbewahrt werden.

Das Nördlinger Stadtarchiv zählt zu den besterhaltenen Stadtarchiven Deutschlands. Es verwahrt circa 14.000 Urkunden vom 13. bis ins 19. Jahrhundert. Mehrere Amtsbuchserien setzen bereits im Spätmittelalter ein. So beginnt etwa die Serie der Pfand- bzw. Stadtbücher in der Mitte des 14. Jahrhunderts, die der Stadtkammerrechnungen im Jahr 1399 und die der Steuerbücher 1404. Ein besonderer Schatz, den in diesem Umfang die wenigsten Archive aufweisen, sind die bereits um 1350 einsetzenden Missiven, wie die Stadt jetzt mitteilt.

Dabei handelt es sich um die bei der Stadt eingelaufenen Briefe, die im Archiv nach Jahrgängen gebündelt in chronologischer Reihenfolge abgelegt sind und circa 50 Regalmeter einnehmen. Die Missivenüberlieferung läuft – selbst über so einschneidende Zäsuren wie den Dreißigjährigen Krieg hinweg – bis zum Ende der Reichsstadtherrlichkeit Nördlingens im Jahre 1802 lückenlos fort. Da die Missiven von der Forschung stark frequentiert werden, erschien es nicht zuletzt aus konservatorischen Gründen sinnvoll, diese herausragende Überlieferung sukzessive digital zugänglich zu machen. Hierzu erhielt das Stadtarchiv nun einen Bundeszuschuss im Rahmen des Projekts "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur".

Bis zum Jahr 1450 wurden die Missiven digitalisiert

Das Programm wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und zielt auf einen Neustart des kulturellen Lebens in Deutschland in Zeiten von und nach Corona. Der Anfang wurde mit den ersten 30.000 Blatt des Missivenbestandes gemacht. Mit Unterstützung des Förderprogrammes konnten in dieser ersten Tranche die Missiven bis 1450 digitalisiert werden. Es finden sich Schreiben ganz unterschiedlicher Korrespondenzpartner, wie zum Beispiel der kaiserlichen Kanzlei, bischöflichen und anderen kirchlichen Behörden, aber auch von Bürgern hauptsächlich auswärtiger Städte.

Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel und sein Nachfolger Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler freuen sich, dass es mithilfe des Bundesprogrammes gelungen ist, die planmäßige Digitalisierung ganzer Bestände anzugehen. Die digitalisierten Missiven sollen in Bälde auf der Homepage des Stadtarchivs zur Verfügung stehen. Das Digitalisierungsprojekt bot zugleich den willkommenen Anlass, der konservatorisch bedenklichen Lagerung der Missiven – verschnürt in Stehsammlern – abzuhelfen. Die einzelnen Jahrgänge werden nun in säurefreie Kartons umgelegt, die einschneidenden Schnürungen entfernt und künftig liegend gelagert. (AZ)