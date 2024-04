Unbekannter bricht in Goldwerkstatt in Nördlingen ein

Rund 500 Euro Sach- und ein höherer Beuteschaden sind bei einem Einbruch in der Langen Gasse in Nördlingen entstanden. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Goldwerkstatt in Nördlingen eingebrochen. Der Dieb erbeutete in dem Geschäft in der Langen Gasse Schmuck im Wert einer fünfstelligen Euro-Summe und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat und dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)