Wenn Brezen und Semmeln fürs Frühstück vor der Haustür warten

Plus Im Ries gibt es seit Kurzem einen Brötchen-Lieferservice. Florian Gläß schafft sich damit neben dem "Rieser Bruzzler" ein weiteres Standbein.

Das Prinzip ist klar: Auf Bestellung sollen in Nördlingen und Umgebung künftig am Wochenende Backwaren geliefert werden. Das verspricht zumindest das Angebot von "Breadbites". Hinter dem Lieferservice steckt der Nördlinger Florian Gläß, der bekannt durch seinen Food-Truck "Rieser Bruzzler" ist. Wie funktioniert die Dienstleistung? Und welche Idee steckt dahinter?

Der 38-Jährige will sich mit dem Brötchenlieferservice ein weiteres Standbein schaffen. Seit Herbst zeichne sich ab, dass die Menschen nicht mehr so viel Geld für Catering auf privaten Feiern ausgeben würden, beobachtet Gläß. Von der Idee bis zum Deal mit der Bäckerei "Mayer's Beck" bis hin zur fertigen Website seien nicht viele Tage vergangen, berichtet der Unternehmer. Damit die Backwaren bis vor die Haustür kommen, gibt es einige Vorgaben zu beachten.