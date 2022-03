Wo einst Strenesse in Nördlingen war, werden die ersten Wohnblocks gebaut

Plus Die Hallen und der Verwaltungssitz von Strenesse sind abgerissen. In Nördlingen entsteht ein neues Wohnviertel. Erste Preise und ein Zeitplan stehen fest.

Inzwischen haben Bagger die letzten Gebäude des Firmensitzes des einstigen Modelabels Strenesse in Nördlingen platt gemacht. Auf dem Areal sind schwere Baumaschinen am Werk und wirbeln trockenen Staub auf. Im nördlichen Bereich stehen die ersten Wohnungen – zumindest im Rohbau. Die Pläne des Bauträgers sind inzwischen konkret. Erste Preise und der Zeitplan stehen fest.