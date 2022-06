92 Abiturientinnen und Abiturienten am AEG feierlich verabschiedet

Drei Schülerinnen und Schüler erreichen die Traumnote 1,0. Schulleiter Christian Heinz appelliert an die Absolventen, sich als Teil von Gemeinschaften zu verstehen.

Das Gleichnis vom "Sturm auf dem See" stand im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes anlässlich der Verabschiedung des Abiturjahrgangs 2022, der nach zwei Jahren wieder in St. Jakob in Oettingen abgehalten werden konnte. Mit der Überreichung der Reifezeugnisse im Rahmen eines Festaktes im Oettinger Schloss wurden anschließend die 92 Absolventen offiziell aus dem Albrecht-Ernst-Gymnasium entlassen.

Auf das auf einem Tuch abgedruckte Motto "Abitur 2022 – Alles in trockenen Tüchern" eingehend, begrüßte Stadtpfarrer Ulrich Manz die Absolventen und die Gäste. "Ob man dem Motto noch ein Frage- oder ein Ausrufezeichen hinzufügen sollte?", stellte Manz als Überlegung in den Raum. Danach nahm Pfarrer Paul Sattler ausgehend von der Lesung das Thema "Kreuzfahrt" in den Blick. Er appellierte an die Abiturienten, auch in Zukunft wie Jesus auf dem See auf Gott zu vertrauen und daraus für schwierige Situationen Kraft und Stärke zu ziehen.

Oettingens Schulleiter Heinz: Nicht nur individuelles Genießen

Nach dem Gottesdienst begrüßte Schulleiter OStD Christian Heinz die Gäste. "Dass ihr heute euer bestandenes Abitur feiern könnt, das ist kein 'kleines Wunder', sondern ein Moment, den man wertschätzen und feiern muss", begann Heinz in Anspielung auf den Song "No small wonder" von Bob Geldof seine Ansprache an die Abiturienten. Dabei komme es allerdings nicht allein auf ein individualistisches Freuen und Genießen an, sondern vor allem darauf, "sich als Teil von Gemeinschaften zu verstehen, die alle ständig ihre eigenen Geschichten schreiben".

Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg verlieh den Preis des fürstlichen Hauses für das beste Abitur. In diesem Jahr wurde dreimal die Idealnote 1,0 erreicht, wobei Laurine Metzger insgesamt die höchste Punktzahl erreichen konnte. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Nele Paulsteiner und Jonas Stark mit Abitur von 1,0. Den tagesaktuellen Bezug zu den Rieser Nachrichten wählte der Zweite Bürgermeister Markus Eisenbarth für sein Grußwort. "Wir verändern uns. Aus Tradition" – dieses Motto sollten sich auch die Abiturientinnen und Abiturienten zu Herzen nehmen, auch wenn die Zeiten "schon mal besser und wir vor allem politisch und gesellschaftlich schon weiter waren".

Zweiter Bürgermeister entschuldigt sich im Namen der Politik

Er entschuldigte sich im Namen der Politik dafür, dass diese es nicht geschafft hätte, die bereits erreichten Ziele wie Solidarität und sozialen Zusammenhalt zu bewahren, und ermutigte die Zuhörer dazu, sich dafür einzusetzen.

Bevor abschließend die Zeugnisübergabe stattfand, traten mit Laurine Metzger, Nele Paulsteiner und Jonas Stark die drei besten Absolventen ans Rednerpult und gewährten in einer humorvollen Rede einen etwas anderen Einblick in den erlebten Schulalltag. Das Schulorchester umrahmte mit Sängerinnen und Sängern sowie Musiklehrern den Festakt musikalisch. Mit dem eindrucksvollen und intensiv vorgetragenen "Cigarette Daydreams" gelang ihnen schließlich ein passender Abschluss der festlichen Verabschiedungsfeier, die allen Beteiligten noch lange in guter Erinnerung bleiben wird – "kein kleines Wunder" eben. (AZ)

Einige Schülerinnen und Schüler wurden für herausragende Leistungen geehrt: