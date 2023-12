Oettingen

12:00 Uhr

AEG Oettingen: Baustelle wächst, Kletterwürfel kommt

Der neue Zwischenbau am AEG-Gymnasium in Oettingen ist fortgeschritten.

Plus Die Bauarbeiten am AEG in Oettingen sind leicht verzögert, laufen aber gut. Der Einzug dauert noch, doch schon jetzt können sich Schüler auf einen Kletterwürfel freuen.

Ein Dezembermorgen am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium. Die Baustelle für den neuen Anbau ist vier Stockwerke in die Höhe gewachsen. Der Platz wird dringend für Schulklassen gebraucht, wenn der wiedereingeführte G9-Zug wieder eine 13. Klasse hervorbringt. Schulleiter Christian Heinz ist im Februar fast zwei Jahre an der Schule und hat einen guten Überblick über den Fortschritt. Außerdem gibt es tolle Nachrichten für Kletterfans an der Schule.

Doch zunächst zur Großbaustelle. Der Winter habe zwar die Arbeiten etwas eingebremst, schildert der Schulleiter. Man könne bei den niedrigen Temperaturen beispielsweise keine Fenster einbauen. Der Leiter des Hochbauamtes des Landratsamtes, Joachim Aurnhammer, rechnet allerdings damit, dass dies Ende Januar erledigt werden könne. Die Verzögerung betrage rund acht Wochen. Aber davon abgesehen laufe die Baustelle gut, meint Heinz.

