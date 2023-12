Oettingen

18:00 Uhr

Axel Güthner übergibt die Firma Bohner an die nächste Generation

Plus Jonas und Maximilian Güthner haben die Oettinger Firma Bohner von ihrem Vater übernommen. Warum sie ihren Weg als "Glückslos" bezeichnen und wie es weitergeht.

Von Verena Mörzl

Der letzte Meilenstein der Oettinger Firma Bohner ist noch gar nicht so lange her. Doch es war einer, auf den sich die Beteiligten jahrelang vorbereitet haben und dennoch konnte sich keiner so richtig ausmalen, wie alles am Ende zusammenläuft. Am 7. Juni hat Jonas Güthner den Hans Bohner GmbH & Co. KG Eisen- und Sanitärgroßhandel von seinem Vater Axel Güthner übernommen. Wie er mit seinem Bruder als Einzelprokurist nun die Weichen für die Zukunft stellt und die Familienkultur im Unternehmen weiter fortführen will, erzählen die Güthners in dieser Generationen-Geschichte.

Mit der Übernahme am 7. Juni hat inzwischen die fünfte Generation der Familie Güthner das Ruder im Unternehmen übernommen. Axel und Beate Güthner trafen als Geschäftsführerehepaar mehr als 25 Jahre lang die Entscheidungen und setzten die Segel in Richtung Wachstumskurs. Während der Betrieb 1997 noch einen Umsatz von rund zwölf Millionen D-Mark verzeichnete, waren es 2022 rund 40 Millionen Euro. Auch die Zahl der Mitarbeiter wuchs stetig. Rund 110 sind es heute, als Axel Güthner 1988 in Unternehmen einstieg, waren es zwischen 60 und 80.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

