Der Oettinger Christkindlesmarkt ist eröffnet

In Vorweihnachtsstimmung startet am Donnerstagnachmittag der Oettinger Christkindlesmarkt. Im Garten des Heimatmuseums locken Buden mit Handwerk und Köstlichkeiten.

Feierlich ist am späten Donnerstagnachmittag der Christkindlesmarkt im Oettinger Museumshof eröffnet worden. Bis zum ersten Advent am Sonntag, 3. Dezember, können Besucherinnen und Besucher von Bude zu Bude bummeln, etwas Leckeres essen und zudem in der weihnachtlich dekorierten Stadt flanieren. Angeboten wird auf dem Christkindlesmarkt regionales und internationales Essen sowie Handwerkskunst. Am Freitag und Samstag von 16 bis 17 Uhr können Erinnerungsfotos mit dem Weihnachtsmann auf seinem Geschenkeschlitten geschossen werden. Die weiteren Öffnungszeiten sind am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 22 Uhr; am Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 22 Uhr; am Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. (AZ)