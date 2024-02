Erwin Taglieber übergibt Holzbau-Unternehmen an die nächste Generation

Plus Franziska Taglieber, Christine Manz und Stefan Taglieber führen künftig die Geschäfte im Oettinger Holzbau-Unternehmen. So geht es für Erwin Taglieber weiter.

Der Oettinger Unternehmer Erwin Taglieber hat die Firma Taglieber Holzbau an die vierte Generation übergeben. Franziska Taglieber, Christine Manz und Stefan Taglieber waren bereits seit 2021 in der Geschäftsleitung aktiv und haben mit Wirkung zum 1. Januar die Geschäftsführung übernommen. „Mit ihrem beruflichen Werdegang und den bisherigen Tätigkeiten bringen sie beste Voraussetzungen für die neuen Aufgaben und die Weiterentwicklung der Taglieber Holzbau GmbH mit“, schreibt das Unternehmen. Das Team freut sich darauf, die Firmengeschichte „mit einem starken Taglieber-Team weiterschreiben zu können“.

Die Aufgabenfelder sind künftig wie folgt aufgeteilt: Franziska Taglieber ist verantwortlich für die Bereiche Personal und Finanzen. Stefan Taglieber verantwortet die gesamte Technik und die Bauausführung. In Christine Manz Verantwortung liegen Verkauf und Planung. Erwin Taglieber wird sein Fachwissen und seine langjährige Erfahrung weiterhin als Berater einbringen.