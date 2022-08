Mit enormen Kräften wird der Dachstuhl der Krone bewegt

Von Verena Mörzl - vor 21 Min.

Wagenheber richten den Dachstuhl der Krone aus. 1,25 Meter wird er nach Osten bewegt und zudem angehoben. Einblicke in die Renaissance eines Denkmals.

Martin Götz' Stimme wird an der Oettinger Schloßstraße von den Motorengeräuschen vorbeifahrender Autos unterbrochen. Schritte scheppern blechern vom Metall-Gerüst an der Fassade der Krone. Der Blick des Projekt-Leiters geht erst dorthin, dann auf den Bauzaun vor ihm. Um die Baustelle abzuschirmen, hat die Stadt Oettingen Bilder auf Stoff drucken lassen, auf denen zu sehen ist, wie Oettingens neues Hotel einmal aussehen soll. Die hängen nun am Bauzaun. Das Rathaus wurde zur besseren Vorstellung wegretuschiert. Es ist ein warmer Augusttag, Regen kündigt sich durch erste Tropfen an. Dann bewegt sich eines der Bilder: Bauarbeiter kommen mit einem Holzkanten auf der Schulter aus der Baustelle, fragen Götz nach Rat. Anschließend beginnt er zu erklären, wie der Dachstuhl der Krone 1,25 Meter nach Osten geschoben und gleichzeitig angehoben wird. Einblicke in die Renaissance eines Denkmals, in dem derzeit ebenfalls viel bewegt wird.

