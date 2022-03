Offiziell bestätigt: Historischer Markt in Oettingen im Mai 2022 findet statt

Vom 27. bis 29. Mai verwandelt sich Oettingen in eine Mittelalter-Stadt - ohne Corona-Beschränkungen.

Nachdem der Vorstand des Vereins Historischer Markt Oettingen als Veranstalter bereits beschlossen hatte, den Markt 2022 durchzuführen, stimmten auch die Mitgliedervereine bei der Generalversammlung zu. "Gemeinsam wollen wir unseren Historischen Markt in diesem Jahr stemmen", sagte Vorsitzender Christoph Schaffer. Im Oettinger Stadtrat werde diese Woche die Entscheidung für eine Deckungszusage eventueller Defizite erwartet.

Historischer Markt in Oettingen ohne Corona-Beschränkungen

Natürlich gab es Redebedarf in der Generalversammlung. Der Markt ist eine Haupteinnahmequelle für die Vereine, entsprechend hoch sei die Vorleistung. Auch wenn mit Corona-Lockerungen gerechnet werde, bleibe ein Restrisiko, dass kurzfristig die Pandemie dem historischen Treiben einen Strich durch die Rechnung macht. "Dieses Risiko haben wir als Veranstalter eines Outdoor-Events auch, wenn es drei Tage durchregnet", so Schaffer. Schließlich habe man einstimmig und voller Vorfreude beschlossen, den Markt durchzuführen. Elf Vereine aus Oettingen und Ortsteilen sowie zwei Gastronomen ziehen an einem Strang. Der Historische Markt werde ohne jegliche Corona-Beschränkungen stattfinden, betont der Vereinschef. Kontrollen jeglicher Art könne der Veranstalter schlicht nicht leisten.

So sieht das Programm für den Historischen Markt in Oettingen aus

Unterhaltung auf höchstem Niveau, Handwerkskunst, Lagerleben und Gutes für den Magen sollen wie immer Markenzeichen der Veranstaltung sein. Los geht das historische Wochenende am Freitag, 27. Mai, mit der "Nacht der Narren". Ab 19 Uhr gehört die Stadt den Gauklern und Schaustellern, den Spielleuten, Akrobaten und Geschichtenerzählern. Nicht nur auf den sechs Bühnen, sondern auch in allen Straßen präsentieren die Künstlerinnen und Künstler ihr Können.

Hexen und Zauberer entführen in eine magische Welt. Die "Nacht der Narren" katapultiert die Besucher in die Vergangenheit. Höhepunkt der Nacht ist das Ritterturnier im Fürstlichen Hofgarten (ab 21 Uhr). Die Herzog-Tassilo-Ritter, seit 2004 eine feste Größe auf dem Historischen Markt in Oettingen, präsentieren sich beim nächtlichen Turnier. Am Samstag erwarten bei der "Nacht der Spielleut" auf fünf Bühnen hochkarätige Bands die Besucherinnen und Besucher.

Fünf Turniere zeigen die Ritter am Wochenende in Oettingen

Fünf Turniere zeigen die Ritter am Wochenende. Wer das Nachtturnier verpasst, kann am Samstag (28. Mai) um 15 und um 19 Uhr im Hofgarten dabei sein oder am Sonntag, 29. Mai, um 12 und um 17 Uhr. Das Schöne am Historischen Markt ist: Wer den Pflasterzoll an den Stadttoren bezahlt, hat "all inclusive" gebucht und kann alle Attraktionen besuchen: fünf Ritterturniere, zwei Festumzüge (Sa. und So. 14 Uhr), alle Konzerte und Künstler-Auftritte auf sechs Bühnen.

Auch das Programm für Familien und Kinder kostet nicht extra, egal ob im Museumshof oder auf der Stroh-Hüpfburg bei der Jakobskirche. Zu den Top-Acts gehören die Spinne Roxana, die beeindruckenden Stelzer und der bekannte Unterhaltungs-Allrounder Orlando von Godenhaven. Erstmals in Oettingen wird das mobile Foltermuseum Supplicium Malum zu Gast sein, wo die brutale Seite des Mittelalters verträglich erklärt und gezeigt wird. (AZ)

Vorverkauf für den Historischen Markt in Oettingen startet

Eintrittskarten gibt es von Freitag, 1. April, bis Mittwoch, 25. Mai, im Vorverkauf in Oettingen bei Mode Hölderle, Raiffeisen-Volksbank Ries eG, Tourist-Info und Sparkasse Donauwörth - Niederlassung Oettingen sowie in den Geschäftsstellen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen im Marktbereich Nördlingen und im Museum Fluvius in Wassertrüdingen. Das All-inclusive-Wochenend-Ticket kostet 25 Euro für Erwachsene (AK 30 Euro), 18 Euro ermäßigt (AK 22 Euro). Eine Tageskarte für Freitag oder Samstag kostet 18 Euro (14 Euro VVK) für Erwachsene und 15 Euro (12 Euro VVK) ermäßigt. Am Familiensonntag zahlen Erwachsene 14 Euro (zwölf Euro VVK) und Jugendliche, Studenten und Behinderte zwölf Euro (VVK zehn Euro). Kinder bis 1,30 Meter Größe haben freien Eintritt.