Oettingen

06:30 Uhr

"Schiff ahoi" beim Wasserfest in Oettingen

Plus Viele Familien besuchten das Wasserfest zur Oettinger Jakobi-Kirchweih. Weshalb das beliebte Feuerwerk nicht gezündet wurde.

Von Pauline Herrle

Viele Familien und Freundesgruppen haben sich am Samstagabend bei Einbruch der Dämmerung am Ufer der Wörnitz in Oettingen eingefunden. Ein kleiner Junge zeigte aufgeregt auf mehrere Boote, die sich bereits am anderen sichtbaren Ende der Wörnitz tummelten - das traditionelle Wasserfest mit dem Barockfeuerwerk der Jakobi-Kirchweih in Oettingen stand endlich wieder bevor.

