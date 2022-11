Oettingen

18:00 Uhr

Stadträte diskutieren über nächtliche Abschaltung von Straßenlaternen

Plus In Oettingen und den Stadtteilen gibt es 1107 Leuchten. Ein Experte rechnet im Stadtrat vor, was die Sparmaßnahme tatsächlich bringen könnte.

Von Verena Mörzl

Wie kann die Stadt Oettingen einen Beitrag zum Energiesparen leisten? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Dazu eingeladen war ein Vertreter der N-Ergie Netz GmbH, die in Oettingen für die Straßenbeleuchtung zuständig ist. Der Fachmann rechnete vor, wie viel Geld die Stadt sparen würde, wenn das Licht nachts abgeschaltet wird.

