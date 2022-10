Oettingen

Weihnachtsbeleuchtung in Oettingen: Strom sparen oder Zauber ermöglichen?

Diese alte Weihnachtsbeleuchtung gehört in Oettingen nun der Vergangenheit an.

Plus Der Oettinger Innenstadtausschuss befasst sich mit dem Thema Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Wie es der Stadt gelingt, ohne Verzicht Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Das Wort "Energiesparen" wird dieses Jahr beinahe überstrapaziert. In Oettingen wird da keine Ausnahme gemacht. Also denkt auch die Stadt darüber nach, wie beispielsweise weniger Strom verbraucht werden kann. Mit der Frage, ob kommenden Winter an der Weihnachtsbeleuchtung gespart werden soll, hat sich am Dienstag der Innenstadtausschuss beschäftigt.

