Wenn Kammerchor und Orchester eine Klangerweiterung bieten

Beim Konzert in der St. Jakobuskirche bekommt das Publikum ein besonderes Barockorchester zu hören.

Musik der Barockzeit gehört wie die Krippe und der Christbaum zu Weihnachten und spielt in der Weihnachtszeit eine große Rolle. Unter dem stattlichen, schmucken Weihnachtsbaum und dem leuchtenden Bethlehemstern der Oettinger St. Jakobskirche stimmte ein Ensemble des Oettinger Kammerorchesters mit Günter Simon als solistischem Leiter am Dreikönigstag auf die Besinnung nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel ein. Dafür verbreitete das „Weihnachtskonzert“ des Archangelo Corelli den festlichen Glanz und die geheimnisvolle Stimmung der weihnachtlichen Ereignisse, freudige Erregung zu Anfang bis zu der andächtigen Ruhe in der zärtlich gespielten Pastorale.

Dem schloss sich der neue Oettinger Dekanatskantor mit gefühlvollem Orgelspiel an. Das „Orgelkonzert B-Dur“ von G.F. Händel erwirkte unter den Händen von Simon Holzwart und der Orchesterbegleitung einen Originaleindruck barocken Musizierens. Mit hervorragender Spieltechnik verband der Organist dieTutti-Stellen mit exaktem solistischen Fingerspiel, bei dem das Orgelpositiv seine mechanischen und klanglichen Qualitäten beweisen musste. Holzwarth würde man gerne auch an der Steinmeier-Hauptorgel hören.

Tolle Soli bei Konzert in Oettingen

Für das Hauptwerk des Konzerts, das „Gloria“ von Antonio Vivaldi versammelte Chorleiterin Petra Hanke den Kammerchor Oettingen mit dem Oettinger Kammerorchester zusammen, womit den Zuhörern ein herausragendes Barock-Erlebnis beschert wurde. Und zwar, weil neben den Streichern auch die Orgel und Oboe und Trompete eine Klangerweiterung boten. Dem routinierten Chor bereitete dies keine Probleme. Dies galt vor allem für die dynamischen textbezogenen Differenzierungen und die Textverständlichkeit. Angenehm war dabei die homogene Abstimmung der zurückhaltenden Frauen- und kräftigen Männerstimmen.

Herauszuheben sind auch die solistischen Anteile des Cellospielers, in Begleitung des Kontrabasses. Der Messtext des Chores wurde von zwei Gesangssolistinnen ergänzt. Sehr gut harmonierte die Sopranistin Michaela Kögel mit der Oboenspielerin, während die Altistin Leonie Hübner stimmlich etwas angeschlagen wirkte. Mit einem herzhaften abschließenden Trompetensolo erhielt das hörenswerte Konzert einen langen Applaus.