Oettinger stehen für Millionen-Investitionen zwei neue Banken zur Seite

Die Brauerei Oettinger will vom klassischen Bierbrauer zum innovativen Getränkehersteller werden. Um die Investitionen zu finanzieren, gibt es nun zwei neue Geldgeber.

Die Brauerei Oettinger steckt mitten im Transformationsprozess vom klassischen Bierbrauer zum vielseitigen Getränkehersteller. Um die neuen Ziele zu erreichen, stehen dem Unternehmen eigenen Angaben zufolge zwei neue Kreditinstitute zur Verfügung. Die beiden europäischen Bankhäuser, die am Freitag nicht namentlich genannt werden, gewähren Kreditlinien im zweistelligen Millionenbereich.

„Für unsere Unternehmensstrategie ist es ein Gütesiegel, wenn ihr internationale Bankhäuser Belastbarkeit und Zukunftsfähigkeit bescheinigen“, wird Geschäftsführer Stefan Blaschak in der aktuellen Mitteilung zitiert. „Wir können wie geplant sowohl in unsere Stabilität als auch in unser Wachstum, speziell im Ausland, investieren.“

Oettinger Bier: Neue Banken gewähren Kredite im zweistelligen Millionenbereich

Im Rahmen seiner Neuausrichtung hatte Oettinger 2023 begonnen, zielgerichtet seine Eigenmarken zu stärken sowie an innovativen und alkoholfreien Neuprodukten für das In- und Ausland zu arbeiten.

Vergangenen Monat übernahm das Unternehmen die aus „Die Höhle der Löwen“ bekannte Proteinbiermarke JoyBräu und integrierte deren patentierte Verfahrenstechnologie in die eigene Marke Oe. Die ersten Produkte aus dem Oe-Sortiment, das vielfältige Functional-Getränke (alkoholfreie Getränke mit gesunden Zusatzstoffen) umfassen wird, will das Getränkeunternehmen noch diesen Frühling in den Verkauf bringen. Im April sollen auch die neuen Etiketten-Designs verwendet werden. (AZ)

