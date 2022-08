ODR-Vorstand Sebastian Maier fordert massiven Netzausbau

Sebastian Maier ruft zum Energiesparen auf. Zudem fordert er einen massiven Netzausbau in Deutschland, damit die Energiewende gelingen kann.

Die Lage in Deutschland ist prekär, sagt Sebastian Maier, Vorstand der EnBW Ostwürttemberg DonauRies. Damit spielt Maier nicht nur auf die aktuelle Energiekrise an, sondern kritisiert zudem die bisherigen Maßnahmen zur Energiewende. Denn nur etwa 16 Prozent des Stroms kommen laut dem Vorstand aus erneuerbaren Energien. Ein Schlüssel sei ein massiver Netzausbau. Zudem ist Maier überzeugt, dass die Zeiten günstiger Energiepreise für einen längeren Zeitraum erst einmal vorbei sind.

Sebastian Maier: Versäumnisse der vergangenen Jahre kämen nun ans Licht

Zur „grundsätzlichen Problematik“ der Energiewende komme jetzt noch der Krieg in der Ukraine, der den Wandel im Energiesektor massiv beschleunige, sagt Sebastian Maier. Die Versäumnisse der vergangenen Jahre würden nun ans Licht kommen. Damit meint er unter anderem die Abhängigkeit von Russland beim Gasimport. Energie einzusparen, bezeichnet er daher als „Gebot der Stunde“.

Wenn sich am aktuellen Szenario nichts ändere, befürchtet Maier, dass man Unternehmen aus der Gasversorgung herausnehmen müsse. Wie viele Firmen das sein werden, hänge davon ab, wie Russland sich weiter verhalte. Weitere Faktoren sind, wie voll die Gasspeicher letztlich sind und wie kalt der kommende Winter wird. Mit vollen Speichern könne man vielleicht zwei bis zweieinhalb Monate überbrücken, sagt Maier.

Frankreich hat den Betrieb mancher Atomkraftwerke schon eingestellt

Die hohen Gaspreise sind nach Meinung des Vorstands nicht nur auf den Angriffskrieg auf die Ukraine zurückzuführen. Die Nachfrage nach Öl, Gas und Strom sei Ende 2021 weltweit sprunghaft angestiegen. Außerdem habe es im vergangenen Jahr witterungsbedingt weniger Wind- und Sonnenenergie gegeben. Maiers Fazit: Energieverbraucher – ob Privathaushalte, Gewerbe oder Industrie – müssten sich auf eine signifikante Erhöhung der Energiekosten gegenüber dem heutigen Niveau einstellen.

Eine ähnliche Entwicklung sieht Maier beim Strom, deswegen kaufe die ODR schon für das Jahr 2025 ein. Es gebe derzeit grundsätzlich zu wenig Strom. Frankreich habe den Betrieb einiger Atomkraftwerke eingestellt.

Lesen Sie dazu auch

Wann die ODR die Preiserhöhung an die Kunden weitergeben wird, sei im Moment noch nicht klar. Die Kurve könne natürlich auch wieder nach unten gehen, mutmaßt Maier. Ähnliches gilt beim Gas. Dort könne es aber zu einer Verdreifachung kommen, ebenso beim Strom.

Es brauche einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energie, so Maier

Perspektivisch geht der Vorstand davon aus, dass sich die Situation wieder beruhigen wird. Aber: Es werde dauerhaft hohe Energiepreise geben, denn er könne sich nicht vorstellen, dass Deutschland in den kommenden Jahren wieder Gas von Russland abnehmen werde.