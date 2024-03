Eine Ära endet: Kirchenchor Pflaumloch beschließt Auflösung

Die Entwicklung zeichnete sich ab: Nach 120 Jahren verstummt der katholische Kirchenchor. Ein letztes Konzert findet am 16. März statt.

Nach einer über 120-jährigen Tradition verstummen nun die Stimmen und der Katholische Kirchenchor Pflaumloch löst sich auf. In einer der letzten Chorproben wurde dies durch die Sängerinnen und Sänger des Chores schweren Herzens beschlossen.

Gründe dafür sind, wie bei vielen anderen Kirchenchören und Gesangsvereinen auch, ein steigendes Durchschnittsalter der Sängerinnen und Sänger sowie die stark zurückgehenden Mitgliederzahlen und ein mangelndes Interesse. Nachwuchs zu begeistern und zu finden, sei ein schwieriges Unterfangen, berichtet der Verein. Andere Musikrichtungen erfahren mehr Zulauf als Klassiker wie Bach, Mozart, Beethoven, Haydn und Schubert.

Kirchenchor Pflaumloch hatte goldene Jahre 1963

Die goldenen Jahre des katholischen Kirchenchors Pflaumloch waren wohl die unter der Leitung von Dirigent Wilhelm Schnierer ab dem Jahre 1963. Als Schulleiter an der hiesigen Goldbergschule konnte er Mädchen und Jungen für den Kirchenchor gewinnen, die teils bis heute noch aktiv tätig sind. Schnierer formte den Chor maßgeblich und brachte ihn auf ein hohes Niveau. Die Klasse des Kirchenchors äußerte sich durch zahlreiche Konzerte, bei Anlässen seitens der Diözese oder des Dekanats sowie bei vielen weiteren Veranstaltungen.

Mit vielen anderen Musikgruppen, Orchestern und Gruppierungen wurde ebenso erfolgreich musiziert. Hier stellvertretend und besonders mit großem Dank zu erwähnen ist der evangelische Posaunenchor Pflaumloch, mit dem es stets eine gute und harmonische Zusammenarbeit gegeben hat. Auch nach der Beendigung des Dienstes von Dirigent Schnierer im Jahre 2008 konnte der katholische Kirchenchor unter der Leitung und Dirigentschaft von Paul Baur weiter bestehen und die Tradition fortgesetzt werden. Nach dem Weggang von Baur 2020 nahm die Zahl der Mitglieder altersbedingt weiter ab.

Monika Puchinger leitete den Chor noch kommissarisch

Vergebens waren die Mühen, nach neuen Sängern und einem Dirigenten zu suchen. Viele der infrage kommenden Personen sagten aufgrund von Tätigkeiten in anderen Chören oder Vereinen ab. Somit wurden die Chorproben und Auftritte auf ein Minimum eingeschränkt. Nur zu den vorher festgelegten kirchlichen Anlässen bzw. Festtage wurden eigens Proben einberufen und durchgeführt. Leitung und Dirigat hatte dazu kommissarisch Monika Puchinger ausgeübt.

Die Sängerinnen und Sänger wollen sich am Samstag, 16. März, um 17 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Leonhard in Pflaumloch musikalisch von der Gemeinde verabschieden. In diesem Gottesdienst soll auch an die verstorbenen Sängerinnen und Sänger sowie Chorleiter gedacht werden. Im Anschluss findet ein geselliger Ausklang in einer Lokalität mit Ehrungen langjähriger verdienter aktiver Sängerinnen und Sänger statt.