Cello-Duo begeistert bei Jubiläumsfeier in Reimlingen

Anlässlich der 25-Jahr-Feier des Fördervereins des Reimlinger Schlosses wurde auch musikalisch verschiedenes geboten. Ein Cello-Duo bekommt viel Beifall.

Es ist 25 Jahre her, dass die Gemeinde Reimlingen ihr Schloss gekauft und in einen würdigen Zustand versetzt hat. Auch, wenn manche Bürgerinnen und Bürger damals meinten, dass die finanziellen Möglichkeiten des Dorfes zum Unterhalt dieses Gebäudes nicht ausreichen würden, fiel die Kaufentscheidung damals mit der Mehrheit des Gemeinderates aus. So wurde das Dorf mit einer Kulturetage bedacht, in der in all den Jahren viele gemeindliche Feste und Feiern, aber auch Ereignisse und Veranstaltungen für das ganze Ries, zum Beispiel Teile der "Rieser Kulturtage" abgehalten wurden.

Eine wesentliche Aufgabe hatte der Schlossverein übernommen, in dem Dr. Diethart Pfeifer den Vorsitz übernahm und mit Ulla Hennerfeind die Veranstaltungen betreuten. Die beiden pflegten die Kontakte zu den Interessenten an den Räumlichkeiten, Musikern und Vortragenden, Vereinen und Referenten. So entstand ein Ort, an dem die Bevölkerung wichtige und angenehme Ereignisse, Konzerte und Feiern erleben konnte, ein Ort, der auch von seinem Aussehen und seiner Ausstattung her für alle möglichen Veranstaltungen den Gästen eine angenehme Atmosphäre bot.

Cello-Duo spielt beim Jubiläum im Reimlinger Schloss

Für die Gestaltung des Jubiläums wurden am Nachmittag die Reimlinger Jugendkapelle und am Abend zwei Gruppen der Rieser Musikschule eingeladen. Die Blaskapelle unterhielt die Besucher im Schlosshof mit mehreren Stücken ihres Repertoires, die beiden Musikschulensembles musizierten am Abend in der Kulturetage des Schlosses Stücke aus Renaissance und Klassik mit Renaissanceflöten und einem Cello-Duo. Das bestand aus der Cellolehrerin Chloe Brooks und ihrer Schülerin Maria Ruck. Es begann mit Musikstücken von Henry Purcell und ging dann weiter zu neueren Stücken, der "Forelle" von Franz Schubert und dem "kleinen, grünen Kaktus" der Comedian Harmonists. Dazu kamen Stücke aus der Beatles-Zeit "When I'm sixty four" und "Sound of Silence" von Simon and Garfunkel.

Die Gruppe von Elke Moll wurde für ihr hervorragendes Spiel verdientermaßen mit viel Applaus bedacht. Als Cellolehrer war Friedrich Dotzauer in Musikkreisen sehr bekannt, zu dem Meisterschüler sogar nach Dresden reisten, um ihr Cellospiel zu vervollkommnen. Seine Unterrichtslektionen waren legendär. Das Duo der Musikschule spielte Celloetüden und ein wunderbares Stück von Eduard Elgar "Salut d'amor". Eine "Serenade für zwei Celli" wurde mit reichlich Beifall bedacht.

