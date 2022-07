Reimlingen

11:30 Uhr

Ein großartiges Konzert: Jazz im Reimlinger Kulturstadl

Torsten Zwingenberger & The New Orleans Shakers haben das Publikum im Reimlinger Konzertstadl begeistert.

Plus Torsten Zwingenberger & The New Orleans Shakers treten in Reimlingen auf. Das Publikum feiert die virtuosen Künstler mit stürmischem Applaus.

Von Bernhard Schulze

Traditional Jazz wurde geboten im Reimlinger Kulturstadl - und zwar von Torsten Zwingenberger & The New Orleans Shakers, die sich mit "Old Devil Moon" ruhig eingestimmten. Noch konnte niemand ahnen, dass dasselbe Publikum, das die wechselnden Soli zu Beginn freundlich beklatschte, nicht einmal eine Stunde später mit stürmischem Applaudieren und lauten Zurufen seinem Beifall Ausdruck verleihen würde.

