Unbekannter schanzt in Reimlingen über Kreisverkehr und fährt weiter

Ein Unbeteiligter beobachtete am Donnerstag in Reimlingen einen zu schnellen Autofahrer, der über einen Kreisverkehr schanzte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr von Reimlingen kommend über den Kreisverkehr und dessen Verkehrszeichen geschanzt. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer beobachtete die Szene und sah, wie der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Heuweg fortsetzte und seinen Pflichten nicht nachkam.

Autofahrer schanzt über den Kreisverkehr in Reimlingen: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht verursachte der offensichtlich viel zu schnelle Fahrer an Verkehrsinsel und -schild einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. An der Unfallstelle konnten neben einem Kühlergrill auch weitere Fahrzeugteile des Unfallfahrzeuges sichergestellt werden, die Hinweise auf den Fahrer geben könnten. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um nähere Hinweise. (AZ)

