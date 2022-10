Arbeitsmarkt im Ries: In diesen Bereichen wird besonders gesucht

Die Agentur für Arbeit schildert die Lage auf dem Arbeitsmarkt im September. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,3 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen im September leicht gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sind derzeit 741 Menschen ohne Arbeit im Ries gemeldet, 17 mehr als vor einem Monat und 35 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt dennoch unverändert, wie bereits im Vormonat, 2,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 2,2 Prozent.

Im September hätten sich im Ries 273 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 118 aus einer Erwerbstätigkeit und 66 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Dagegen konnten 260 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 81 eine Beschäftigung auf und 83 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Trotz schwierig werdender Bedingungen nehme die Beschäftigung weiter zu, so die Agentur. Im Landkreis Donau-Ries stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von März 2021 auf März 2022 um 276 (ein Plus von 0,8 Prozent).

Soziale Grundsicherung im Ries

Bei der Arbeitsagentur in Nördlingen ist der Bestand an Arbeitslosen aktuell im Vergleich zum August um drei auf 298 (minus 102 zum Vorjahresmonat) Arbeitslose kaum gestiegen. Im Jobcenter stieg die Arbeitslosenzahl zum Vormonat um 14 auf 443 Personen (Vorjahresmonat plus 137).

Soziale Grundsicherung im Landkreis Donau-Ries

Mittlerweile seien mehr Arbeitslose beim Jobcenter gemeldet als bei der Agentur für Arbeit. Bei der Arbeitsagentur ist der Bestand an Arbeitslosen aktuell im Vergleich zum August um elf auf 816 (minus 219 zum Vorjahresmonat) gesunken. Im Jobcenter Donau-Ries stieg die Arbeitslosenzahl zum Vormonat um 55 auf 936 Personen (Vorjahresmonat plus 343). 301 Arbeitslose besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Fluchtmigration aus der Ukraine

Seit dem 1. Juni 2022 haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine Anspruch auf Leistungen und werden durch die regionalen Jobcenter betreut. „Viele Geflüchtete aus der Ukraine besuchen bereits einen Sprach- beziehungsweise Integrationskurs. Während dieser Zeit gelten sie als arbeitsuchend“, erklärt in der Mitteilung Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth: „Grundsätzlich ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit, beziehungsweise die gestiegene Anzahl der bei den Jobcentern gemeldeten Personen, insbesondere mit der Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zu erklären.“

Stellenmarkt im Ries

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiter hoch. Von den Betrieben wurden 74 neue Arbeitsstellen gemeldet, zwölf weniger als im August und 18 Stellen weniger als vor einem Jahr. Im Bereich Nördlingen sind aktuell 635 offene Stellen gemeldet, zehn mehr als im Vormonat und 114 mehr als vor einem Jahr. In diesen Bereich wird besonders gesucht: Verkauf, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW), Lagerwirtschaft, Büro- und Sekretariatskräfte, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenführerinnen und -führer, Bedienerinnen und Bediener für Hebeeinrichtungen, Reinigungen und in der Metallbearbeitung. (AZ)