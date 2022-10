Ries

vor 49 Min.

Judentum im Ries: Neue Erkenntnisse über das damalige Leben

Diese Grabsteine sind auf dem jüdischen Friedhof in Steinhart zu finden.

Plus Im Ries gab es mehrere jüdische Gemeinden. In Heidenheim am Hahnenkamm wurden dazu jetzt neue Aspekte gefunden, als das Taufregister untersucht wurde.

Von Gerhard Beck

An die Geschichte des Judentums in Deutschland ist im vergangenen Jahr mit einem Gedenkjahr und einem Rückblick auf 1700 Jahre erinnert worden. Die reiche Geschichte der jüdischen Gemeinden im Landkreis Donau-Ries wird in Büchern und Aufsätzen vor allem des Vereins Rieser Kulturtage beschrieben und aufgearbeitet. Inzwischen hat sich auch ein Netzwerk jüdischer Gedenk- und Lernorte im Landkreis gebildet.

